قاسم هاشم لـ "حوار المرحلة": في البداية كانت حرب اسناد وقواعد اشتباك التزمت بها المقاومة الا أن العدو وسّع عدوانه بالمراحل الاخرى ما ادى الى الاشتباك ومسار الصراع مع إسرائيل مفتوح وهم ينتهكون سيادتنا ويحتلون أراضينا منذ زمن

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