قاسم هاشم لـ "حوار المرحلة": وجود رئيس للجمهورية اولوية ولكن نحن في ظرف غير طبيعي واليوم من المفترض العمل على وقف العدوان بشكل سريع للتفرغ لاحقاً على اعادة كل الامور لمسارها الطبيعي بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية

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