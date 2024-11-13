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o
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الوكالة الوطنية للاعلام: غارة جوية على دفعتين استهدفت النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2024-11-13 | 15:13
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الوكالة الوطنية للاعلام: غارة جوية على دفعتين استهدفت النبطية الفوقا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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