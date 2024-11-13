الدويهي لـ "حوار المرحلة": لا في الغرب ولا الشرق "حدا قابض الطبقة السياسية بجدية" والسعودية تعتبر أن من يمسك البلد لا يزال محسوبا على ايران بالرغم من أن هناك خطوط مفتوحة مع ايران وهناك ضرورة لفتح علاقات جيدة مع السعودية والخليج

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