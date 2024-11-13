ترامب يعيّن تولسي غابرد المنشقّة عن الحزب الديموقراطي رئيسة للاستخبارات الأميركية

التالي

وزير الخارجية المصري: أتيت الى لبنان بتوجيه من الرئيس المصري لنقل رسالة تضامن ودعم من القيادة المصرية الى الشعب اللبناني الشقيق وللحكومة اللبنانية في هذا الظرف العصيب ومصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم