الدويهي لـ "حوار المرحلة": هناك أسماء عديدة يتم التداول بها لرئاسة الجمهورية منها قائد الجيش ونعمة افرام وناصيف حتي وفريد البستاني وزياد بارود ويجب التعلم من التجارب السابقة والظروف اليوم غير مؤاتية لانتخاب جعجع

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