غارات على يحمر وتدمير منازل سبقها استهداف دراجة نارية استشهد سائقها

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هيومن رايتس ووتش: هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب ومزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير