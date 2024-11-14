هيومن رايتس ووتش: هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب ومزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير

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