الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور
آخر الأخبار
2024-11-14 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إسرائيلية
التالي
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس ديوان نتنياهو سيخضع اليوم للتحقيق على خلفية التسريبات الأمنية بديوان رئيس الوزراء
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:45
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة دوفيف بصلية صاروخية
آخر الأخبار
06:45
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة دوفيف بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
06:40
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة يسود هامعلاه بصلية صاروخية
آخر الأخبار
06:40
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة يسود هامعلاه بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
06:39
بري يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون
آخر الأخبار
06:39
بري يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون
0
أخبار دولية
06:34
أمير قطر في تركيا
أخبار دولية
06:34
أمير قطر في تركيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:45
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة دوفيف بصلية صاروخية
آخر الأخبار
06:45
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة دوفيف بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
06:40
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة يسود هامعلاه بصلية صاروخية
آخر الأخبار
06:40
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة يسود هامعلاه بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
06:39
بري يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون
آخر الأخبار
06:39
بري يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون
0
آخر الأخبار
06:30
صحة غزة: 43736 شهيدا و103370 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023
آخر الأخبار
06:30
صحة غزة: 43736 شهيدا و103370 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حكومة ترامب المقبلة أكثر الحكومات دعمًا لإسرائيل في تاريخ أميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حكومة ترامب المقبلة أكثر الحكومات دعمًا لإسرائيل في تاريخ أميركا
0
آخر الأخبار
01:50
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
آخر الأخبار
01:50
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
0
أمن وقضاء
03:47
الأمين العام لعمليات حفظ السلام يؤكّد التضامن مع لبنان وشعبه خلال لقائه وزير الدفاع
أمن وقضاء
03:47
الأمين العام لعمليات حفظ السلام يؤكّد التضامن مع لبنان وشعبه خلال لقائه وزير الدفاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:42
الضاحية الجنوبية تحت النار... إليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
03:42
الضاحية الجنوبية تحت النار... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
17:03
تفاصيل الميدان في إسرائيل
أخبار دولية
17:03
تفاصيل الميدان في إسرائيل
0
أخبار دولية
15:57
البيت الأبيض : الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل
أخبار دولية
15:57
البيت الأبيض : الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الشرطة الفرنسية تتأهب تحضيرا لمباراة فرنسا امام اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الشرطة الفرنسية تتأهب تحضيرا لمباراة فرنسا امام اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حكومة ترامب المقبلة أكثر الحكومات دعمًا لإسرائيل في تاريخ أميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حكومة ترامب المقبلة أكثر الحكومات دعمًا لإسرائيل في تاريخ أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجية المصرية في لبنان للمرة الثانية منذ بدء العدوان.. ورسائل بالجملة أبرزها ضرورة إنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجية المصرية في لبنان للمرة الثانية منذ بدء العدوان.. ورسائل بالجملة أبرزها ضرورة إنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جنون اسرائيل يترجم في مجزرة جون...اكثر من ١٥ شهيد واشلاء وبحث عن مفقودين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جنون اسرائيل يترجم في مجزرة جون...اكثر من ١٥ شهيد واشلاء وبحث عن مفقودين
0
أمن وقضاء
13:41
جولة جديدة من العدوان الإسرائيليّ تعرّضت لها الضاحيةُ الجنوبية
أمن وقضاء
13:41
جولة جديدة من العدوان الإسرائيليّ تعرّضت لها الضاحيةُ الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في ظل غياب الاتفاق السياسي اسرائيل تهول بمرحلة ثانية من التوغلات البرية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في ظل غياب الاتفاق السياسي اسرائيل تهول بمرحلة ثانية من التوغلات البرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:44
تحذير جديد من أدرعي الى سكان الضاحية...
أخبار لبنان
12:44
تحذير جديد من أدرعي الى سكان الضاحية...
2
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
3
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
4
أخبار لبنان
08:35
الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
08:35
الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
5
خبر عاجل
16:33
الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
16:33
الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
6
خبر عاجل
07:59
الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان
خبر عاجل
07:59
الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان
7
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
8
أمن وقضاء
09:17
سلبَ مبلغًا ماليًا من أحد المطاعم في الكسليك... "المعلومات" كشفت هويّته وأوقفته
أمن وقضاء
09:17
سلبَ مبلغًا ماليًا من أحد المطاعم في الكسليك... "المعلومات" كشفت هويّته وأوقفته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More