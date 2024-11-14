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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بلدة تولين وقصف لخراج تولين لجهة وادي الحجير
آخر الأخبار
2024-11-14 | 08:45
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بلدة تولين وقصف لخراج تولين لجهة وادي الحجير
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