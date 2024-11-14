الوكالة الوطنية: غاراتان استهدفتا الطيري وحانين

غارات على الضاحية الجنوبية فجراً... واستهداف مبنى بالقرب من كنيسة مار ميخائيل - الشياح

غارات على الضاحية الجنوبية فجراً... واستهداف مبنى بالقرب من كنيسة مار ميخائيل - الشياح

الجيش الإسرائيلي: رصدنا 10 صواريخ أطلقت قبل قليل من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى واعترضنا بعضها