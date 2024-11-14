الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة العربية السورية للأنباء: سماع دوي انفجارات في منطقة القصير جنوب غرب حمص

آخر الأخبار
2024-11-14 | 13:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة العربية السورية للأنباء: سماع دوي انفجارات في منطقة القصير جنوب غرب حمص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة العربية السورية للأنباء: سماع دوي انفجارات في منطقة القصير جنوب غرب حمص

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العربية

السورية

للأنباء:

انفجارات

منطقة

القصير

LBCI التالي
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة باتجاه انفاق المطار
غارات على الضاحية الجنوبية فجراً... واستهداف مبنى بالقرب من كنيسة مار ميخائيل - الشياح
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:59

حاصباني لـ"جدل": وقف إطلاق النار جيد وأساسي لكنه لا يكفي بمفرده

LBCI
منوعات
15:30

كارين سلامة: في حزن وغضب لآخر الدنيا

LBCI
آخر الأخبار
15:28

التلفزيون السوري الرسمي: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب

LBCI
أخبار لبنان
15:26

بلدية مغدوشة: لا شأن لنا ببيان اهالي بلدات وقرى الزهراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:28

التلفزيون السوري الرسمي: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب

LBCI
آخر الأخبار
15:12

سمير الضاهر لـ"جدل": أعمدة الهيكل الاقتصادي انهارت بالكامل وأضيفَ الى ذلك هول الحرب وخسائرها ويجب أن تتوقف الحرب بالأمس وليس غدا لوقف النزف الحاصل

LBCI
آخر الأخبار
15:09

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير الضاهر لـ "جدل": اسرائيل تستفيد لأقصى مدى من الفراغ الرئاسي الأميركي الحالي لمتابعة تنفيذ البرنامج الخاص بها والقائم على تدمير أكبر عدد من المنشآت

LBCI
آخر الأخبار
15:07

منيمنة لـ "جدل": المهم هو ما يحدث على طاولة المفاوضات ولا يمكننا أن نعرف وضع لبنان العسكري والميداني اليوم لأن حزب الله لا يصرّح والطرف الاسرائيلي في الوقت نفسه يعظم انجازاته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-11-13

بعد الإساءة الى طائفة الموحدين الدروز... المرتضى يتقدّم بشكوى جزائية ضد كمال شعيتلي

LBCI
آخر الأخبار
08:47

الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفع الشبهات بشأن برنامجنا النووي السلمي

LBCI
آخر الأخبار
08:43

الوكالة الوطنية: غارتان على حي الميدان في النبطية والمنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون

LBCI
خبر عاجل
09:46

غارة جديدة تستهدف الضاحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين محاولة تقدم الجيش الإسرائيلي وتصدي حزب الله... جبهة الجنوب مشتعلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل من ترابط بين ميداني لبنان وسوريا وفق الرؤية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:00

لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
01:23

انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري

LBCI
خبر عاجل
06:22

الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
08:39

تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني

LBCI
موضة وجمال
06:30

بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:33

الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
02:47

التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More