النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": المسار الذي نسير به فيه تأخير في تطبيق القرار 1701 ولم تعد اليوم الضوابط التي يمكن الاستناد عليها للجم الطرف الاسرائيلي لها أي اعتبار

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