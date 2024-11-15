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جويش إنسايدر عن مصادر إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان يتضمن مشاركة أميركية لضمان وقف تسليح حزب الله

آخر الأخبار
2024-11-15 | 00:19
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جويش إنسايدر عن مصادر إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان يتضمن مشاركة أميركية لضمان وقف تسليح حزب الله
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جويش إنسايدر عن مصادر إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان يتضمن مشاركة أميركية لضمان وقف تسليح حزب الله

 
 
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