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غارات عنيفة على النبطية ليلًا حصدت شهداء وجرحى وتسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات
آخر الأخبار
2024-11-15 | 00:54
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غارات عنيفة على النبطية ليلًا حصدت شهداء وجرحى وتسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات
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