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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

آخر الأخبار
2024-11-15 | 03:33
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

 
 
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