بلومبرغ عن نائب سابق لرئيس الكنيست: إسرائيل توسع عملياتها في لبنان لكسب نفوذ دبلوماسي وإضعاف قدرات حزب الله

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام الجمهور باتجاه عاريا وحركة المرور ناشطة في المحلة

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام الجمهور باتجاه عاريا وحركة المرور ناشطة في المحلة

البرلمان الإندونيسي: ندعو إلى إخراج إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة عقابا لها على جرائمها ضد الفلسطينيين