لاريجاني: نأمل أن يتمكن النازحون من أبناء الشعب اللبناني من العودة لأماكنهم ومنازلهم

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لاريجاني: إيران ستدعم الرئيس الذي يختاره اللبنانيون ولا نسعى لنسف أي خطوة بل نريد أن نرى حلاً للوضع في لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتانياهو وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم