لاريجاني: الرئيس بري قدم تفاصيل جيدة أثناء محادثتي معه وحزب الله تيار صلب ورشيد وسندعم المقاومة في كافة الظروف

المقاومة الإسلامية: صلية صاروخية استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام

المقاومة الإسلامية: صلية صاروخية استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام

لاريجاني: نقف الى جانب لبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني بسبب ما تقوم به اسرائيل من عدوان ونتمنى أن تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم في أسرع وقت