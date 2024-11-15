المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة ديشون بصلية صاروخية

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يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيل أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات وحزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية