يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيل أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات وحزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية

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