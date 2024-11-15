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o
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حنكش للـLBCI: يجب عقد مؤتمر وطني تطرح فيه هواجس اللبنانيين كافة لبناء وطن جديد ولدينا فرصة اليوم للعبور نحو دولة سيادية مستقلة ومزدهرة
آخر الأخبار
2024-11-15 | 11:59
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حنكش للـLBCI: يجب عقد مؤتمر وطني تطرح فيه هواجس اللبنانيين كافة لبناء وطن جديد ولدينا فرصة اليوم للعبور نحو دولة سيادية مستقلة ومزدهرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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