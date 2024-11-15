فياض للـLBCI: هناك نحو سنة وشهر كسور لناحية الجباية ونعمل بالتعاون مع "كهرباء لبنان" على تسريع وتيرتها في المناطق التي تسمح بذلك

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