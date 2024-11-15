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"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ثان في مناطق وسط إسرائيل

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2024-11-15 | 15:19
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&quot;الجزيرة&quot; نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ثان في مناطق وسط إسرائيل
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"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ثان في مناطق وسط إسرائيل

 
 
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