الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله: قصفنا بالصواريخ مقر قيادة كتيبة المشاة في ثكنة راميم
آخر الأخبار
2024-11-15 | 17:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حزب الله: قصفنا بالصواريخ مقر قيادة كتيبة المشاة في ثكنة راميم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الله:
قصفنا
بالصواريخ
قيادة
كتيبة
المشاة
راميم
التالي
لاريجاني: نقف إلى جانب لبنان حكومةً وشعبًا في كافة الظروف وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم
المقاومة الإسلامية: صلية صاروخية استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:26
"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
أخبار لبنان
02:26
"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
0
خبر عاجل
02:24
غارة إسرائيلية ثالثة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
02:24
غارة إسرائيلية ثالثة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:16
صباح السبت...غارات اسرائيلية تستهدف حارة حريك
أخبار لبنان
02:16
صباح السبت...غارات اسرائيلية تستهدف حارة حريك
0
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:26
"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
أخبار لبنان
02:26
"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
0
خبر عاجل
02:24
غارة إسرائيلية ثالثة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
02:24
غارة إسرائيلية ثالثة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:16
صباح السبت...غارات اسرائيلية تستهدف حارة حريك
أخبار لبنان
02:16
صباح السبت...غارات اسرائيلية تستهدف حارة حريك
0
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-06
أفيخاي أدرعي: هاجمنا بتوجيه استخباري دقيق مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2024-11-06
أفيخاي أدرعي: هاجمنا بتوجيه استخباري دقيق مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2024-11-14
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
2024-11-14
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
0
أخبار دولية
02:55
أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية
أخبار دولية
02:55
أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية
0
أمن وقضاء
2024-11-10
عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي
أمن وقضاء
2024-11-10
عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
3
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
5
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
6
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
7
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
8
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More