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المقترح الذي قدمه الأميركيون استند إلى الورقة الفرنسية المستقاة من تفاهم نيسان 1996 (النهار)
آخر الأخبار
2024-11-16 | 00:45
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المقترح الذي قدمه الأميركيون استند إلى الورقة الفرنسية المستقاة من تفاهم نيسان 1996 (النهار)
افادت معلومات صحيفة "
النهار
" ان صلب الورقة أو المقترح الذي قدمه الأميركيون استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل.
واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .
*
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اسرار الصحف المحلية 16-11-2024
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