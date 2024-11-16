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غارات اسرائيلية على بلدات البازورية والعباسية ودير قانون رأس العين وباتولبه جنوب صور ترافقت مع قصف مدفعي استهدف محيط شمع ومجدلزون وطير حرفا الجبين

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2024-11-16 | 01:52
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غارات اسرائيلية على بلدات البازورية والعباسية ودير قانون رأس العين وباتولبه جنوب صور ترافقت مع قصف مدفعي استهدف محيط شمع ومجدلزون وطير حرفا الجبين
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غارات اسرائيلية على بلدات البازورية والعباسية ودير قانون رأس العين وباتولبه جنوب صور ترافقت مع قصف مدفعي استهدف محيط شمع ومجدلزون وطير حرفا الجبين

 
 
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