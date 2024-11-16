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غارتان على منزلين الاول في بلدة عربصاليم والثاني في بلدة الحلوسية

آخر الأخبار
2024-11-16 | 02:52
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غارتان على منزلين الاول في بلدة عربصاليم والثاني في بلدة الحلوسية
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غارتان على منزلين الاول في بلدة عربصاليم والثاني في بلدة الحلوسية

 
 
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