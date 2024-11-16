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قصف شبعا وغارات على عرمتى وعربصاليم وصير الغربية
آخر الأخبار
2024-11-16 | 03:27
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قصف شبعا وغارات على عرمتى وعربصاليم وصير الغربية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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