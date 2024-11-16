الان عون للـ LBCI رداً على سؤال بشأن ادارة بري لملف وقف العدوان: جيّد لأن شو بدو يعمل أكتر من هيك؟ هو في موقف لا يُحسد عليه

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