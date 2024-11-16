الان عون للـ LBCI: على رئيس الجمهورية المقبل أن بأتي بنظرية صفر مشاكل وأن يكون لديه تجربة في البلد وحدود اللعبة السياسية بتوازن وموضوعية ويقوم بإنجازات في ملفات العملية الاصلاحية

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