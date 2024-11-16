الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: غارة تحذيرية قرب المجلس الشيعي في حارة حريك
آخر الأخبار
2024-11-16 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: غارة تحذيرية قرب المجلس الشيعي في حارة حريك
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية:
تحذيرية
المجلس
الشيعي
التالي
سلسلة غارات جوية اسرائيلية بعد منتصف الليل استهدفت احياء سكنية في بلدات الجميجمة وشقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل
حزب الله: قصفنا بالصواريخ مقر قيادة كتيبة المشاة في ثكنة راميم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:40
الوكالة الوطنية: غارة بصاروخ موجه على عربصاليم
آخر الأخبار
11:40
الوكالة الوطنية: غارة بصاروخ موجه على عربصاليم
0
أخبار دولية
11:35
8 قتلى و17 جريحًا في هجوم طعنًا في مدرسة في الصين
أخبار دولية
11:35
8 قتلى و17 جريحًا في هجوم طعنًا في مدرسة في الصين
0
خبر عاجل
11:30
استمرار الغارات الاسرائيلية على الضاحية
خبر عاجل
11:30
استمرار الغارات الاسرائيلية على الضاحية
0
أخبار دولية
11:26
ايران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأممِ المتحدة مع ماسك في نيويورك
أخبار دولية
11:26
ايران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأممِ المتحدة مع ماسك في نيويورك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:40
الوكالة الوطنية: غارة بصاروخ موجه على عربصاليم
آخر الأخبار
11:40
الوكالة الوطنية: غارة بصاروخ موجه على عربصاليم
0
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة تعمل على إزالة الركام من الطريق بين صور والعباسية
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة تعمل على إزالة الركام من الطريق بين صور والعباسية
0
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: 6 شهداء و5 جرحى حصيلة مجزرة بلدة الخريبة
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: 6 شهداء و5 جرحى حصيلة مجزرة بلدة الخريبة
0
آخر الأخبار
11:18
كتائب القسام: قصفنا سديروت برشقة صاروخية
آخر الأخبار
11:18
كتائب القسام: قصفنا سديروت برشقة صاروخية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-10-05
ندى كوسا تحمل آمال لبنان وتستعد لمسيرة ملكة جمال الكون 2024 (صور)
موضة وجمال
2024-10-05
ندى كوسا تحمل آمال لبنان وتستعد لمسيرة ملكة جمال الكون 2024 (صور)
0
خبر عاجل
2024-11-13
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
خبر عاجل
2024-11-13
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
0
أخبار لبنان
2024-11-14
آلية استفادة المواطنات النازحات الحوامل من التغطية الصحية لخدمات التوليد
أخبار لبنان
2024-11-14
آلية استفادة المواطنات النازحات الحوامل من التغطية الصحية لخدمات التوليد
0
آخر الأخبار
10:43
الوكالة الوطنية: غارة على اطراف عين بعال
آخر الأخبار
10:43
الوكالة الوطنية: غارة على اطراف عين بعال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
3
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
4
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
5
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
6
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
7
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
8
أخبار لبنان
09:37
أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:37
أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More