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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة
آخر الأخبار
2024-11-16 | 11:10
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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة
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