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الوكالة الوطنية للإعلام: 6 شهداء و5 جرحى حصيلة مجزرة بلدة الخريبة

آخر الأخبار
2024-11-16 | 11:25
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الوكالة الوطنية للإعلام: 6 شهداء و5 جرحى حصيلة مجزرة بلدة الخريبة
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الوكالة الوطنية للإعلام: 6 شهداء و5 جرحى حصيلة مجزرة بلدة الخريبة

 
 
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