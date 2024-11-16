أبو الحسن للـLBCI: الرئيس بري يفاوض باسم مكون أساسي يتعرض للقتل ويجب أن نترك له هامشا أما ميقاتي فيمكن أن يكون أوضح في مواقفه وموقف الدولة بشأن التدخل الايراني مقبول ورويدا رويدا نستعيد سيادتنا وما حصل في المطار مؤشر جيد

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