ابو الحسن للـLBCI: أقول لحزب الله فلنطبّق القرار 1701 من دون أي اجتزاء ومعًا نستطيع ان نبني لبنان الجديد ولا أتمنى أن يدفع لبنان أو اي فريق فيه الثمن

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