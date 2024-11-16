ابو الحسن للـLBCI: لا يجب أن يغفل لبنان في خلال المفاوضات موضوع اعادة الاعمار ولا بد من تأسيس صندوق دولي لدعمه وليس أن تدعمه دولة واحدة ترتهن قراره

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