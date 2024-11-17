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o
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سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية ومحيطها
آخر الأخبار
2024-11-17 | 01:17
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سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية ومحيطها
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