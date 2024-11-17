الراعي في قداس الشكر لإعلان قداسة الاخوة المسابكيين: نلتمس من الله تحريك ضمائر المتسببين بعدم انتخاب رئيس

وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الشكر إلى كلّ الذين يخدمون النازحين بشتّى الطرق، لكي يعوّضوا عليهم بالقليل من الكثير الذي فقدوه.



وقال خلال قداس الشكر لله على إعلان قداسة الأخوة المسابكيين الموارنة في بازيليك سيدة لبنان - حريصا: "نلتمس من الله خلاص لبنان من ويلات الحرب الدائرة فيه، وما تخلّف من قتلى وجرحى ودمار منازل ومؤسّسات وتهجير شعب آمن، حتى بلغ عددهم مليون ونصف المليون. ونلتمس من الله تحريك ضمائر المتسببين بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين كاملتين، والذهاب إلى المجلس النيابيّ وتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة المشرّفة بانتخاب الرئيس. فلا أحد يستطيع أن يحلّ محلّه، والمؤسّسات لا سيما الدستوريّة، وعلى الأخصّ المجلس النيابيّ ومجلس الوزراء، فاقدة صلاحيّاتها في هذا الظرف الدقيق".