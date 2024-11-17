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علي حجازي للـ LBCI: محمد عفيف ليس شخصية عسكرية ولم نفهم ان كانت صدفة تواجده بالمبنى أم لا وهناك حملة مبرمجة علينا وعليّ شخصياً
آخر الأخبار
2024-11-17 | 07:20
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علي حجازي للـ LBCI: محمد عفيف ليس شخصية عسكرية ولم نفهم ان كانت صدفة تواجده بالمبنى أم لا وهناك حملة مبرمجة علينا وعليّ شخصياً
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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