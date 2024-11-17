علي حجازي للـ LBCI:وصلتني معلومة عن وجود موقوف لدى مخابرات الجيش منذ شهرين اعترف انه كان مكلفاً بتصوير مبنى القيادة المركزية لحزب البعث ونسأل ان كان ذلك صحيحا ام لا

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