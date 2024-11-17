الوكالة الوطنية: قصف محيط شمع ومثلث شيحين – طير حرفا – الجبين

التالي

سالم زهران للـ LBCI: الحاج محمد عفيف كان يحمل هاتفاً ويتواصل مع الاعلاميين والصحافيين وعملية اغتياله ليست امنية على الاطلاق وليس سرّاً أنه كان يتجوّل دائماً وكان يعلم أنه شهيد