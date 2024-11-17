سالم زهران للـ LBCI: الحاج محمد عفيف كان يحمل هاتفاً ويتواصل مع الاعلاميين والصحافيين وعملية اغتياله ليست امنية على الاطلاق وليس سرّاً أنه كان يتجوّل دائماً وكان يعلم أنه شهيد

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