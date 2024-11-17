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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على الماري قضاء حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص هم طفلتان توأم تبلغان من العمر سنتين ووالدهما إضافة إلى إصابة شخص بجروح
آخر الأخبار
2024-11-17 | 08:40
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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على الماري قضاء حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص هم طفلتان توأم تبلغان من العمر سنتين ووالدهما إضافة إلى إصابة شخص بجروح
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