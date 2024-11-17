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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في مستوطنة معالوت ترشيحا ولمرتين جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية

آخر الأخبار
2024-11-17 | 11:48
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في مستوطنة معالوت ترشيحا ولمرتين جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في مستوطنة معالوت ترشيحا ولمرتين جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية

 
 
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