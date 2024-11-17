عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة هوكشتاين الى بيروت

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