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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على أطراف بلدة عين بعال
آخر الأخبار
2024-11-18 | 03:42
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على أطراف بلدة عين بعال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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