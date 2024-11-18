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"المُقاومة الإسلاميّة": استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيليّ جنوبي بلدة الخيام للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخية

آخر الأخبار
2024-11-18 | 04:04
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&quot;المُقاومة الإسلاميّة&quot;: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيليّ جنوبي بلدة الخيام للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخية
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"المُقاومة الإسلاميّة": استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيليّ جنوبي بلدة الخيام للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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