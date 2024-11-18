غارة على مدينة صور وأخرى على بلدة البرج الشمالي

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وزير المهجّرين من عين التينة: عرضنا على الرئيس بري مقترح رفع سقف السحوبات و"شيكات" الطالب والتأمين والرسوم فيفسح ذلك المجال للمودعين أن يستوفوا مستحقاتهم من مالهم الخاص