غانتس: يجب التعامل مع جنوب لبنان كمناطق "أ" بالضفة الغربية

غانتس: عندما لا تعمل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة

غانتس: عندما لا تعمل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة

مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز: ما يتردد عن أنّ مكتب "حماس" انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة